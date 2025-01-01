Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das goldene Händchen

SAT.1Staffel 8Folge 1300
Das goldene Händchen

Das goldene HändchenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1300: Das goldene Händchen

44 Min.Ab 12

Mit einem Beil soll Mafiaboss Salvatore Kellnerin Gabi die rechte Hand abgehackt haben und sie qualvoll verbluten lassen. Wollte Salvatore sich an seiner ehemaligen Angestellten rächen, weil sie ihn wegen Hehlerei bei der Polizei verpfiffen hat? Oder steht die Tat im Zusammenhang mit Gabis Schwester Janina, die vor allen Prozessbeteiligten geheim gehalten werden soll?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen