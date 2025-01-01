Richterin Barbara Salesch
Folge 1306: Nackt
44 Min.Ab 12
Nackt und mit verbundenen Augen wird Annabelle an ein Regenrohr im Hof des Bürokomplexes gebunden, in dem sie arbeitet. Sie soll von ihrer sonst sehr korrekten Kollegin Eva dort angebunden worden sein, weil die ihre Stelle wegen Annabelle verloren hat. Allerdings passt dazu nicht, dass die Sekretärin im Hof auch sexuell belästigt wurde ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1