SAT.1Staffel 8Folge 1309
Folge 1309: Zwei Jahre später

44 Min.Ab 12

Vor zwei Jahren wurde die nackte Leiche der 16-jährigen Nina in ihrem Zimmer gefunden. Das Verbrechen konnte zunächst nicht aufgeklärt werden, ein vermeintlicher Liebhaber und möglicher Täter blieb unentdeckt. Bei Bauarbeiten sind jetzt die Kleider des Mordopfers aufgetaucht, und DNA-Spuren rücken Daniel ins Licht der Ermittlungen. Hat Ninas damaliger Bekannter sie nach einem Schäferstündchen erschlagen, um zu verhindern, dass seine Freundin von der Affäre Wind bekommt?

