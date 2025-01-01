Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1313
Folge 1313: Yakuza

44 Min.Ab 12

Yoshiko wird hinterrücks mit einem japanischen Messer in einem Hotelzimmer erstochen. Ist ihr drogensüchtiger Freund Tom ausgerastet, weil er es nicht ertragen konnte, dass seine schwangere Freundin bei einem Begleitservice arbeitet? Oder unterhielt Yoshiko Kontakte zur japanischen Mafia?

