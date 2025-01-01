Richterin Barbara Salesch
Folge 1317: Absturz
44 Min.Ab 12
Die 17-jährige Paula wird vor der Wohnung ihres Vaters die Treppe heruntergestoßen. Als sie bewusstlos am Boden liegt, werden ihr außerdem 3000 Euro gestohlen, die sie von ihrem Taschengeld gespart hatte. Wurde sie von ihrer Mutter, deren Existenz durch hohe Schulden gefährdet ist, gestoßen, um an das Geld zu kommen? Oder ist Tobias schuldig, weil sie ihn bei der Polizei angeschwärzt hat?
