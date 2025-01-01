Richterin Barbara Salesch
Folge 1318: In Nachbars Garten
44 Min.Ab 12
Die vergrabene Leiche der 30-jährigen Beate wird von einem Hund im Garten ihrer Nachbarin aufgespürt. Hat ihr Ehemann Olaf sie brutal erschlagen, um auf diese grausame Art und Weise die zerrüttete Ehe zu beendet? Oder wollte eine der zahlreichen Verehrerinnen des charmanten Fotografen die lästige Konkurrentin für immer ausschalten?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
