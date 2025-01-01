Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

In Nachbars Garten

SAT.1Staffel 8Folge 1318
In Nachbars Garten

In Nachbars GartenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1318: In Nachbars Garten

44 Min.Ab 12

Die vergrabene Leiche der 30-jährigen Beate wird von einem Hund im Garten ihrer Nachbarin aufgespürt. Hat ihr Ehemann Olaf sie brutal erschlagen, um auf diese grausame Art und Weise die zerrüttete Ehe zu beendet? Oder wollte eine der zahlreichen Verehrerinnen des charmanten Fotografen die lästige Konkurrentin für immer ausschalten?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen