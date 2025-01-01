Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Streit unter Brüdern

SAT.1Staffel 8Folge 1323
Streit unter Brüdern

Streit unter BrüdernJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1323: Streit unter Brüdern

44 Min.Ab 12

Frank wird beschuldigt, nach einem Streit seinen gerade aus dem Gefängnis entlassenen Bruder Werner vom Balkon gestoßen und anschließend auf den bewusstlosen Mann eingeprügelt zu haben. Frank hatte sich an Werners Ehefrau Christina herangemacht, als der wegen eines bewaffneten Überfalls eine mehrjährige Haftstrafe absitzen musste.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen