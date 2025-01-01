Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Spurensuche

SAT.1Staffel 8Folge 1327
Spurensuche

SpurensucheJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1327: Spurensuche

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg zur Polizei wird Au-pair-Mädchen Anna mit ihrem Fahrrad von einem Auto abgedrängt - sie stürzt in den Straßengraben und verletzt sich schwer. Sie ist sicher, dass Marie hinter dem Steuer gesessen hat: Sie wollte damit angeblich verhindern, dass ihr Adoptivvater von Anna wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt wird.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen