SAT.1Staffel 8Folge 1328
Folge 1328: Mit voller Wucht

44 Min.Ab 12

Nach einem Zechgelage wird Robert mit schweren Frakturen an Armen und Händen auf dem Hof seines Maurerbetriebs gefunden - er wurde absichtlich mit einem Firmenwagen überrollt. Für ihn ist klar, dass seine ehemalige Angestellte Simone die Täterin ist, schließlich hat die ihn massiv bedroht, als er ihr fristlos gekündigt hat. Aber Simone weist alle Schuld von sich und beschuldigt Robert und seine Frau Melanie, einen Versicherungsbetrug begangen zu haben.

