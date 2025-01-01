Richterin Barbara Salesch
Folge 1329: Ausgetrickst
44 Min.Ab 12
Kurz nachdem Robin aus dem Gefängnis entlassen wird, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt: Im Flammenmeer seiner Wohnung soll er grausam sterben, kann sich aber in letzter Sekunde retten. Steckt sein ehemaliger Sozialarbeiter dahinter, weil Robin dessen Ehefrau erschossen hat?
