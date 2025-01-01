Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Folge 58

SAT.1Staffel 8Folge 1330
Folge 58

Folge 58Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1330: Folge 58

44 Min.Ab 12

Der Drogendealer Dieter alias "DJ" erleidet schwerste Kopfverletzungen nachdem Kathleen mehrfach mit einer Statue auf ihn eingeschlagen haben soll. Wollte sie ihn töten, weil sie Angst hatte, dass er ihren drogensüchtigen Sohn Jörg nicht in Ruhe lässt? Oder hat "DJ", der seit Jahren in zwielichtige Geschäfte verwickelt ist, panische Angst vor dem wahren Täter und beschuldigt Kathleen deshalb, obwohl sie nicht mal in der Nähe des Tatorts gewesen ist?

