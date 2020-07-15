Richterin Barbara Salesch
Folge 1332: Linie 33
44 Min.Folge vom 15.07.2020Ab 12
Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter Martha verschwindet die 17-jährige Sarah. Bevor sich ihre Spur verliert, soll sie Unterschlupf bei Ronny und Yvonne gefunden haben. Aus der Wohnung des zwielichtigen Ehepaares hat die Schülerin einen Notruf an die Polizei absetzen können. Bei einer Wohnungsdurchsuchung werden zwar Hinweise auf Sarahs Aufenthalt in einem abgedunkelten Zimmer gefunden, das Mädchen selbst aber ist verschwunden...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1