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Richterin Barbara Salesch

Linie 33

SAT.1Staffel 8Folge 1332vom 15.07.2020
Linie 33

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1332: Linie 33

44 Min.Folge vom 15.07.2020Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter Martha verschwindet die 17-jährige Sarah. Bevor sich ihre Spur verliert, soll sie Unterschlupf bei Ronny und Yvonne gefunden haben. Aus der Wohnung des zwielichtigen Ehepaares hat die Schülerin einen Notruf an die Polizei absetzen können. Bei einer Wohnungsdurchsuchung werden zwar Hinweise auf Sarahs Aufenthalt in einem abgedunkelten Zimmer gefunden, das Mädchen selbst aber ist verschwunden...

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