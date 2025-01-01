Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das schwache Geschlecht

SAT.1Staffel 8Folge 1334
Folge 1334: Das schwache Geschlecht

43 Min.Ab 12

Die Kinderkrankenschwester Nina soll von ihrem Ehemann brutal verprügelt worden sein - nicht zum ersten Mal. Ist der sympathisch wirkende Peter wirklich durchgedreht oder hat sich die junge Mutter Tamara auf diese Weise an Nina gerächt? Schließlich ist sie felsenfest davon überzeugt, dass die Krankenschwester an der geistigen Behinderung ihres Babys schuld ist.

