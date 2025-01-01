Richterin Barbara Salesch
Folge 1335: Liebt mich denn keiner?
44 Min.Ab 12
Das Zimmer der 21-jährigen Kathrin ist blutverschmiert als es von ihrer Mitbewohnerin und Freundin Amelie geöffnet wird. Die Blutmenge lässt für die Ermittler keine andere Schlussfolgerung zu: Kathrin muss tot, die Leiche verschwunden sein. Alle Untersuchungen führen die Kriminalpolizei immer wieder zu Amelie.
