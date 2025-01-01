Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Wer hasst wen

SAT.1Staffel 8Folge 1336
Wer hasst wen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1336: Wer hasst wen

44 Min.Ab 12

Michaela und André werden nach einem Abendessen bei ihrer Freundin Sophie mit schweren Krämpfen ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose: Vergiftung mit dem Pflanzenschutzmittel E 605. Wollte Sophie die beiden umbringen, oder sollte eigentlich nur Michaela vom vergifteten Wein trinken, weil Sophie sie für ihre Querschnittslähmung verantwortlich macht?

SAT.1
