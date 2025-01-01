Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Rache der Schwester

SAT.1Staffel 8Folge 1337
Folge 1337: Die Rache der Schwester

44 Min.Ab 12

Konstanze soll ihren verhassten Stiefvater nach einem heftigen Streit in den Tod gestürzt haben. Hat sie Wolfgang anschließend noch eine Kugel in den Hinterkopf geschossen, um den Mord wie einen Raubüberfall aussehen zu lassen? Oder wurde der Stuckateur von dubiosen Geschäftskunden aus dem Rotlichtmilieu hingerichtet?

SAT.1
