Richterin Barbara Salesch

Die falsche Geisel

SAT.1Staffel 8Folge 1340
Folge 1340: Die falsche Geisel

45 Min.Ab 12

Jana soll einen Juwelier überfallen, Geld und Schmuck erbeutet und drei Geiseln genommen haben, als sie merkte, dass die Polizei anrückt. Danach sollte eine schauspielerische Glanzleistung die SEK-Beamten davon überzeugen, dass sie selbst eine freigelassene Geisel ist. Doch der Plan misslang. Hat tatsächlich Jana den "Coup ihres Lebens" gestartet, oder ist der Plan der wahren Täterin, die flüchten konnte, aufgegangen?

SAT.1
