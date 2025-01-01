Richterin Barbara Salesch
Folge 1341: Flammen in der Nacht
44 Min.Ab 12
In letzter Sekunde kann Judith aus einer brennenden Hütte gerettet werden, für ihren Freund Björn kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Hat Björns Exschwiegervater Hartmut den Brand gelegt, weil er das Paar dafür verantwortlich macht, dass seine Tochter tablettenabhängig geworden ist? Oder wurde Hartmuts verstoßener Sohn Simon zum Feuerteufel, nachdem er eine grausame Entdeckung in Björns Vergangenheit gemacht hat?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
