Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Star

SAT.1Staffel 8Folge 1343
Der Star

Der StarJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1343: Der Star

44 Min.Ab 12

Nach der Show des erfolgreichen Musicalstars Till wird die 17-jährige Sonja brutal erwürgt. Hat Tills Managerin Eva den minderjährigen Fan getötet, um Negativschlagzeilen über den Star und seine Sex-Eskapaden zu verhindern? Oder hat der fanatische Stalker Ulf seine Finger beim Mord an dem Mädchen im Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen