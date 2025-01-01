Richterin Barbara Salesch
Folge 1343: Der Star
44 Min.Ab 12
Nach der Show des erfolgreichen Musicalstars Till wird die 17-jährige Sonja brutal erwürgt. Hat Tills Managerin Eva den minderjährigen Fan getötet, um Negativschlagzeilen über den Star und seine Sex-Eskapaden zu verhindern? Oder hat der fanatische Stalker Ulf seine Finger beim Mord an dem Mädchen im Spiel?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1