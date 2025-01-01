Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1347
44 Min.Ab 12

Nach einer Talk-Show, in der Christian erfahren hatte, dass das Baby seiner erst 17-jährigen Freundin Vanessa gar nicht von ihm ist, soll er versucht haben, diese umzubringen. Vanessa konnte sich schwer verletzt retten. Wurde Christian aus gekränktem Stolz zum Täter, oder steckt der wahre Vater des Kindes hinter dem Anschlag?

