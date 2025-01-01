Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Club Eden

SAT.1Staffel 8Folge 1350
Club Eden

Club EdenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1350: Club Eden

44 Min.Ab 12

Mit einem Feuer im Nachtclub soll sich Stripperin Betty an ihrem ehemaligen Arbeitgeber Harald gerächt haben, weil dieser Bettys Jugendliebe Jan von ihrem Job erzählt hat. Ist Betty tatsächlich zum Feuerteufel geworden oder versucht ihre alte Kontrahentin Sandy, die behauptet, Betty am Tatort gesehen zu haben, sie in ein schlechtes Licht zu rücken?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen