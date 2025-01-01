Richterin Barbara Salesch
Folge 1351: Ich will deinen Sohn
44 Min.Ab 12
Nach einem Alkoholexzess soll Katja die Situation des 15-jährigen Justin ausgenutzt und ihn sexuell missbraucht haben. Hat sie den Schüler, dem sie eigentlich bei den Hausaufgaben helfen wollte, absichtlich abgefüllt? Schweigt Katja aus Scham oder will sie nur verhindern, dass das ganze Ausmaß der Geschichte herauskommt?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1