Richterin Barbara Salesch
Folge 1353: Hungertod
44 Min.Ab 12
Kerstin wird beschuldigt, die Tanzlehrerin ihrer an Magersucht verstorbenen Tochter vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen zu haben, weil sie diese für den Tod des Mädchens verantwortlich macht. Die Bahn konnte zwar bremsen, aber Klara wurde schwer am Bein verletzt ...
