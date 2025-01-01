Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Testament

SAT.1Staffel 8Folge 1356
Das Testament

Folge 1356: Das Testament

44 Min.Ab 12

Harald soll mit einem Schürhaken seine Mitbewohnerin und Ex-Freundin Antje niedergeschlagen haben. Hat er seine Eifersucht beim Gedanken an ihre neue Beziehung nicht mehr unter Kontrolle gehabt oder ist Harald Opfer eines Intrigenspiels um eine Erbschaft?

