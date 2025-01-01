Richterin Barbara Salesch
Folge 1360: Freundschaftsdienst
44 Min.Ab 12
Marina ist angeklagt, ihrem frisch verheirateten Ex-Freund Lukas in seiner Wohnung aufgelauert und ihm eine Kugel in den Rücken geschossen zu haben - blutüberströmt wird er gefunden und überlebt nur knapp ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1