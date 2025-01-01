Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Maulwurf

SAT.1Staffel 8Folge 1363
Der Maulwurf

Der MaulwurfJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1363: Der Maulwurf

44 Min.Ab 12

Um eine Mordwaffe aus der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle verschwinden lassen zu können, soll die Kripobeamtin Christina einen Kollegen niedergeschlagen haben, der sie bei der Tat beobachtet hat. Wollte sie einen unbekannten Täter schützen, der mit der Waffe kurz zuvor einen Zuhälter erschossen hatte? Alles spricht dafür, dass Christina ein "Maulwurf" innerhalb der Polizei ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen