Richterin Barbara Salesch
Folge 1367: Gestohlene Zeit
44 Min.Ab 12
Nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie soll Cosima ihrem ehemaligen Psychiater Clemens eine Teekanne auf dem Kopf zerschmettert haben. Ist sie ausgerastet, weil sie erfahren hat, dass sie von Clemens zu unrecht unter starke Medikamente gesetzt wurde und so drei Jahre lang ihr Dasein in der Klinik in einem Dämmerzustand fristen musste?
