Richterin Barbara Salesch

Der Nachtbus

SAT.1Staffel 8Folge 1369
Der Nachtbus

Richterin Barbara Salesch

Folge 1369: Der Nachtbus

44 Min.Ab 12

Der Busfahrer Mike ist angeklagt, die 25-jährige Suzy in einem Waldstück nahe der Endhaltestelle vergewaltigt zu haben. Ist der Vorwurf eine Ausrede der leichtlebigen Suzy, um sich vor ihrem Freund André für einen Ausrutscher rechtfertigen zu können?

