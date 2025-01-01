Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1370
44 Min.Ab 12

Dina soll ihren Vater Harald in der Küche seines Restaurants bewusstlos geschlagen und anschließend in die Kühlkammer gesperrt haben, damit er erfriert. Harald hat sich von Dinas Mutter scheiden lassen, als sie ein Jahr alt war. Nach dem Selbstmord ihrer Mutter vor mehr als zehn Jahren ist Dina bei Harald aufgewachsen. Hat sie sich gerächt, weil sie herausgefunden hat, dass er ihre Mutter in den Selbstmord getrieben hat?

