Richterin Barbara Salesch
Folge 1373: Neues Glück?
44 Min.Ab 12
Kurz vor ihrer Hochzeit mit Udo soll Silke ihm nach dem Joggen aufgelauert und schwer verletzt haben. Welchen Grund hat sie, ihre scheinbar glückliche Beziehung zu zerstören? Silkes Ex-Schwiegermutter Maria ist davon überzeugt, dass die gelernte Krankenschwester ein Todesengel ist - schließlich hat sie schon ihren Sohn auf dem Gewissen...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
