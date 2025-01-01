Richterin Barbara Salesch
Folge 1375: Suchende Seelen
44 Min.Ab 12
Jennifer wird beschuldigt, ihren Verlobten Stefan von einem Aussichtsturm gestoßen zu haben - nachmittags hatte sie von seiner Affäre mit Clarissa, der Chefin einer Agentur für Singles, erfahren. Ist Jennifer aus enttäuschter Liebe so weit gegangen oder hat Clarissa ihren Geliebten aus Eifersucht gestoßen, weil Stefan sich von ihr trennen wollte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1