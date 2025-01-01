Richterin Barbara Salesch
Folge 1377: Das Todeskarussell
44 Min.Ab 12
Dem Schausteller Christian wird zur Last gelegt, den neuen Freund seiner Schwester Lilli mit Alkohol abgefüllt und auf seinem Fahrgeschäft "Electric Boogie" festgeschnallt zu haben. Beim Versuch, sich während der Fahrt zu befreien, stürzte Rafael so schwer, dass er an den Verletzungen starb. Wollte Christian damit verhindern, dass seine Schwester mit Rafael durchbrennt?
