Richterin Barbara Salesch

Vollgestopft

SAT.1Staffel 8Folge 1379
Vollgestopft

Richterin Barbara Salesch

Folge 1379: Vollgestopft

44 Min.Ab 12

Das Model Monika wird entführt, in eine Wohnung geschleppt und für zwölf Tage festgehalten. Während ihres Martyriums wird ihr ein Mastgerät in den Hals eingeführt - sie wird zwangsernährt und dabei schwer verletzt. Hat die mollige Putzfrau Marie Monika für fast zwei Wochen eingesperrt und gemästet, weil sie ihre abfälligen Bemerkungen über ihre üppige Figur nicht mehr ertragen konnte? Oder hat das arrogante Model noch ganz andere Feinde, die sich so an ihr gerächt haben?

