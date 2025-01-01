Richterin Barbara Salesch
Folge 1380: Mutterrache
44 Min.Ab 12
Ein Schuss verfehlt Mattias Herz nur um Haaresbreite, als er vor seinem Haus Opfer eines Mordanschlags wird. Wurde Nina, die Freundin seiner Lebensgefährtin, beinahe zur Mörderin, weil sie den Tod ihres sechsjährigen Sohnes rächen wollte? Der wurde nämlich entführt und getötet, nachdem Matthias sich geweigert hat, das Lösegeld zu bezahlen...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1