SAT.1Staffel 8Folge 1382
Folge 1382: Striptease

44 Min.Ab 12

Nachtbarbesitzer Sascha wird in seinem Lokal niedergeschossen. Die Bar war gut besucht, aber keiner der Gäste will etwas gesehen haben. War der Mord die Rache einer Türsteher-Gang, weil Sascha kein Schutzgeld zahlen wollte?

