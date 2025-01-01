Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Blender

SAT.1Staffel 8Folge 1388
Der Blender

Der BlenderJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1388: Der Blender

44 Min.Ab 12

Die Prostituierte Patricia soll mit Hilfe einer zweiten Person ihren Freier Richard entführt und in eine Hütte verschleppt haben, um dort sein "bestes Stück" zu strangulieren - er konnte rechtzeitig fliehen. Wollte Patricia ihn erpressen, nachdem sie gemerkt hat, wie reich er ist? Und was hat ihre Schwester Veronika, die eine Lehre im Friseursalon von Richard macht, damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen