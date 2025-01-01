Richterin Barbara Salesch
Folge 1390: Vater in Sorge
44 Min.Ab 12
In einem unbeobachteten Moment soll Frank seinen zweijährigen Sohn Julius aus dem Wagen seiner geschiedenen Frau Sarah entführt haben. Mit dem Kleinkind wollte er Druck auf seinen vermögenden Ex-Schwiegervater ausüben, um ein Lösegeld von 200.000 Euro zu erpressen. Steckt der hoch verschuldete Mann, der bereits das Sorgerecht für seinen Sohn verloren hat, tatsächlich hinter der Entführung?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1