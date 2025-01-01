Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vater in Sorge

SAT.1Staffel 8Folge 1390
Folge 1390: Vater in Sorge

44 Min.Ab 12

In einem unbeobachteten Moment soll Frank seinen zweijährigen Sohn Julius aus dem Wagen seiner geschiedenen Frau Sarah entführt haben. Mit dem Kleinkind wollte er Druck auf seinen vermögenden Ex-Schwiegervater ausüben, um ein Lösegeld von 200.000 Euro zu erpressen. Steckt der hoch verschuldete Mann, der bereits das Sorgerecht für seinen Sohn verloren hat, tatsächlich hinter der Entführung?

