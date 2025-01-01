Richterin Barbara Salesch
Folge 1392: Das Zimmermädchen
44 Min.Ab 12
Der vermögende Wolfgang ist angeklagt, in ein Verbrechen verwickelt zu sein: Ihm wird vorgeworfen, ein Zimmermädchen des noblen Hotels "All Season", in dem er oft abgestiegen ist, entführt zu haben. In ihrer Gefangenschaft sollte Jaqueline mit Gewalt dazu gezwungen werden, ein Papier zu unterschreiben, in dem sie zugibt, dass ihre Tochter Romy nicht von Wolfgang ist ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1