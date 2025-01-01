Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Flucht nach Holland

SAT.1Staffel 8Folge 1395
Flucht nach Holland

Richterin Barbara Salesch

Folge 1395: Flucht nach Holland

47 Min.Ab 12

Weil dem Ehepaar Christine und Patrick das Sorgerecht für ihre Tochter Lena entzogen wurde, sollen sie das Mädchen in den niederländischen Badeort Zandvoort entführt haben. Die Sechsjährige war von ihrer Pflegemutter Jule Falkenberg für einen Kurzbesuchbei den zurückgebliebenen Eltern gebracht worden, bevor sie verschwand. Haben Christine und Patrick ihre Tochter entführt, weil sie Angst hatten, sie sonst nie wieder sehen zu dürfen?

