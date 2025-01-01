Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eingeschlichen?

SAT.1Staffel 8Folge 1396
Folge 1396: Eingeschlichen?

44 Min.Ab 12

Julia ist angeklagt, den Geschäftsmann Henning in seinem Büro erschossen zu haben. Julias Vater hat als verdeckter Ermittler bei Henning gearbeitet und wurde bei einem Einsatz ermordet, ohne dass ein Schuldiger gefunden werden konnte. War die Tat ihre Rache für den Tod ihres Vaters, weil sie endlich Beweise dafür hatte, dass Henning hinter dem Mord steckte?

SAT.1
