Richterin Barbara Salesch
Folge 1398: Rache für den Vater
44 Min.Ab 12
Jule wird beschuldigt, mit einer mehrzackigen Gartenfräse auf Thomas eingeschlagen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. Hat die 22-Jährige auf diese Weise tatsächlich versucht, den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter zu ermorden, weil sie nicht akzeptieren wollte, dass er den Platz ihres verstorbenen Vaters einnimmt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
