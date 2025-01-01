Richterin Barbara Salesch
Folge 1399: Überfall im Sex-Shop
43 Min.Ab 12
Im Blaumann und mit einer Furcht erregenden Gummimaske soll Tony den Sexshop überfallen haben, in dem seine Ex-Freundin Shirin seit Jahren arbeitet. Wollte sich der Langzeitarbeitslose an ihr rächen, weil sie ihn vor die Tür gesetzt und ausstehende Schulden eingefordert hat? Oder hatte er fälschlicherweise gehofft, dass Shirin ihn wegen des Überfalls nicht anzeigen würde?
