Richterin Barbara Salesch
Folge 1401: Mörderische Ehe
44 Min.Ab 12
Kai wird beschuldigt, auf seine schlafende Frau Antonia geschossen zu haben - kurz vor dem ersten Schuss wird sie von einem Geräusch geweckt und versucht zu fliehen. Zwei Schüsse verfehlen Antonia, ein dritter verletzt sie am Arm. Mit einer blutenden Fleischwunde kann die Frau sich zu einem Nachbar retten. Ist Kai aus Verzweiflung ausgerastet, weil sich Antonia von ihm scheiden lassen wollte? Oder steckt ihr ehemaliger Geliebter hinter dem Mordanschlag?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1