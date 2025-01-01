Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1401
44 Min.Ab 12

Kai wird beschuldigt, auf seine schlafende Frau Antonia geschossen zu haben - kurz vor dem ersten Schuss wird sie von einem Geräusch geweckt und versucht zu fliehen. Zwei Schüsse verfehlen Antonia, ein dritter verletzt sie am Arm. Mit einer blutenden Fleischwunde kann die Frau sich zu einem Nachbar retten. Ist Kai aus Verzweiflung ausgerastet, weil sich Antonia von ihm scheiden lassen wollte? Oder steckt ihr ehemaliger Geliebter hinter dem Mordanschlag?

SAT.1
