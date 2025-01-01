Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgechattet

SAT.1Staffel 8Folge 1402
Folge 1402: Ausgechattet

44 Min.Ab 12

Linda soll aus Eifersucht ihren ehemaligen Geliebten Leon erschlagen, die Leiche mit ihrem Auto in einen Wald gefahren und dort abgelegt haben. Hat die verheiratete Mutter ihn getötet, weil sie herausgefunden hat, dass er vor kurzem ein Kind mit einer anderen Frau bekommen hat?

SAT.1
