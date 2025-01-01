Richterin Barbara Salesch
Folge 1403: Feuer und Flamme
44 Min.Ab 12
Qualvoll kommt der Bäcker Philip bei einem Brandanschlag auf seinen Laden ums Leben. Aufgrund eindeutiger Beweise wird der Innenarchitekt Florian verhaftet. Hat er den Brand gelegt, um am Wiederaufbau erneut zu verdienen? Oder steckt eine tragische Geschichte dahinter, in die auch Florians Bruder verwickelt ist?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1