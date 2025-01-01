Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1404
Folge 1404: Buch der Schatten

44 Min.Ab 12

Beatrice wird beschuldigt, Julia in einem Ritual mit einem Dolchstoß ins Herz getötet zu haben, um nach der satanischen Bibel "Buch der Schatten" eine weitere okkulte Stufe zu erreichen. Obwohl selbst ihr Bruder Sören sie für schuldig hält, bestreitet Beatrice vehement, den Mord begangen zu haben. Ist sie tatsächlich unschuldig und Julia ist das Opfer ihres Freundes Christopher?

