Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1407
44 Min.Ab 12

Pascal wird beschuldigt, seine im Koma liegende Frau Laura im Krankenhaus ermordet zu haben, indem er den Schlauch ihres Beatmungsgeräts gelöst hat. Die Frau lag im Koma, weil sie von einer Autobahnbrücke gestürzt ist. - oder war ihr Sturz schon der erste Mordversuch von Pascal? Der Ehemann bestreitet beide Taten, schließlich habe er seiner Frau sogar während ihrer schweren Tumorerkrankung und der damit verbundenen Persönlichkeitsstörung stets zur Seite gestanden ...

SAT.1
