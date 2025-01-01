Richterin Barbara Salesch
Folge 1408: Nacht ohne Erinnerung
44 Min.Ab 12
Bianca ist angeklagt, ihren Ehemann Markus mit ihrer Dienstwaffe erschossen und die Leiche in einer Kiesgrube abgelegt zu haben. Die Personenschützerin wird kurz nach der Tat bewusstlos in ihrem völlig demolierten Auto gefunden. Im Krankenhaus behauptet sie, sich an nichts mehr erinnern zu können ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1