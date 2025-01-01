Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 1408
Folge 1408: Nacht ohne Erinnerung

44 Min.Ab 12

Bianca ist angeklagt, ihren Ehemann Markus mit ihrer Dienstwaffe erschossen und die Leiche in einer Kiesgrube abgelegt zu haben. Die Personenschützerin wird kurz nach der Tat bewusstlos in ihrem völlig demolierten Auto gefunden. Im Krankenhaus behauptet sie, sich an nichts mehr erinnern zu können ...

SAT.1
