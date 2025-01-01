Richterin Barbara Salesch
Folge 1417: Falsche Scham
44 Min.Ab 12
Nach einem Streit soll Jens seine Frau Anja von einer Aussichtsterrasse mehrere Meter tief in den Tod gestürzt haben. Doch der erfolgreiche Investmentbanker beharrt darauf, eine glückliche Ehe geführt zu haben. Wurde Anja wirklich vor jemandem bedroht, wie ihr Fitnesstrainer Andreas behauptet? Oder musste sie sterben, weil sie das Doppelleben ihres Mannes aufdecken wollte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1