Richterin Barbara Salesch
Folge 1418: Angeschmiert
44 Min.Ab 12
Leon und Ralf, Brüder wie sie unterschiedlicher nicht sein können, sind angeklagt, einen Geldtransporter überfallen zu haben. Die plötzliche Bruderliebe soll aber nur bis zur Verteilung der 427.000 Euro Beute gereicht haben. Im Streit ums Geld hat Ralf seinen Bruder angeblich umgebracht...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
